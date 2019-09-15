«Краснодар» — «Крылья Советов»: Антон реализовал пенальти
15 сентября 2019, 20:39
В матче 9-го тура чемпионата России «Крылья Советов» приехали в гости к «Краснодару». В середине второго тайма самарцы получили право на пенальти за игру рукой в штрафной защитника Уроша Спаича.
К точке подошел Паул Антон, который уверенно развел мяч и Матвея Сафонова по углам.
? Паул-Виорел Антон реализует пенальти и сокращает отставание своей команды в счете.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
? #КраснодарКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Напомним, что в первом тайме нападающий «Крыльев» Александр Соболев не смог переиграть Сафонова с пенальти.
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