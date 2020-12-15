«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче молодежных команд

В матче 14-го тура молодежного первенства России «Краснодар» победил «Динамо» (3:0).

«Быки» набрали 32 очка и лидируют в группе А. У динамовцев 20 очков и пятая позиция.

Молодежные команды

14-й тур

«Краснодар — мол.» — «Динамо — мол.» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Губжоков, 21 (1:0). Апеков, 82 (2:0). Манелов, 90+2 — с пенальти (3:0).

Удаление: Деманов (Динамо — мол.), 90.

Судья: Лацвиев (Шахты).

15 декабря. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».