«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче молодежных команд
15 декабря 2020, 17:02
В матче 14-го тура молодежного первенства России «Краснодар» победил «Динамо» (3:0).
«Быки» набрали 32 очка и лидируют в группе А. У динамовцев 20 очков и пятая позиция.
Молодежные команды
14-й тур
«Краснодар — мол.» — «Динамо — мол.» (Москва) — 3:0 (1:0)
Голы: Губжоков, 21 (1:0). Апеков, 82 (2:0). Манелов, 90+2 — с пенальти (3:0).
Удаление: Деманов (Динамо — мол.), 90.
Судья: Лацвиев (Шахты).
15 декабря. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
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