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«Краснодар» — «Арсенал»: Кабелла и Берг выйдут в старте

18 августа 2020, 18:47
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«Краснодар» примет тульский «Арсенал» в рамках 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Газинский, Олссон, Кабелла, Уткин, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Классон, Вильена, Сулейманов, Кутовой.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Чаушич, Костадинов, Лесовой, Ковалев, Луценко.

Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачев, Хлусевич, Банда, Громыко, Аджоев, Минаев.

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