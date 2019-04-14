"Красно-белые ходоки повержены!" "Ростов" - о победе над "Спартаком"

"Ростов" обыграл "Спартак" в матче 23-го тура премьер-лиги (2:1). Дончане представили эту встречу в стиле популярного сериала "Игра престолов", сравнив игроков москвичей с белыми ходоками.

- Дааа! Красно-белые ходоки повержены! - так отреагировал Твиттер "Ростова" на эту победу.

"Ростов" набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр