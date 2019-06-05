Краневиттер рассказал, что планирует вернуться в "Ривер Плейт"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал, что мечтает вернуться в "Ривер Плейт". Он отметил, что был счастлив в этом клубе.

– Чувствую себя счастливым и взволнованным, когда говорю о возможном возвращении в "Ривер Плейт",– приводит TyC Sports слова Краневиттера. – В какой-то момент это обязательно случится, я уверен. Я уже был близок к возвращению в клуб, но еще не время. Но когда это произойдет, я вернусь туда, где всегда был счастлив. Много лет я провел в клубе и хорошо знаю его, к тому же вся моя семья будет счастлива.

Этот год был не лучшим для меня. Я знал, что не буду много играть, был близок к переезду в Испанию. В "Зените" 13 легионеров, а в России действует лимит. Мы стали чемпионами, но чувства от чемпионства не такие, когда ты играешь регулярно.

Напомним, что 25-летний аргентинец перешел в питерский клуб в августе 2017 года из "Атлетико" за 8 миллионов евро.