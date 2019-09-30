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Крал выложил милое фото. Фанаты начали его гнобить

30 сентября 2019, 23:42
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал выложил в Instagram фото, где он запечатлен на прогулке с подругой.

В комментариях под фотографиями болельщики начали упрекать футболиста, что он прохлаждается вместо того, чтобы тренироваться.

roman_pi83: «Играть когда будете? Мне бы пока было стыдно фотки выкладывать».

romabasmanov: «Иди тренируйся, проиграли 4 матча подряд ходит радуется».

Напомним, что «Спартак» потерпел четыре поражения подряд в чемпионате России. После последней неудачи в матче 11-го тура против «Оренбурга» (1:2) пост главного тренера москвичей покинул Олег Кононов.

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