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Крал считает, что уход Кононова не изменит его положение в «Спартаке»

1 октября 2019, 14:10
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал — об отставке Олега Кононова с поста главного тренера. Ранее команда матче 11-го тура чемпионата России уступила «Оренбургу» (1:2).

— Осложнит ли мою ситуацию уход Кононова? Я думаю, что ситуация не изменилась вообще. Я был в «Спартаке» всего четыре недели. Неважно, кто тренер. «Спартак» вообще является исторически самым успешным клубом в России. Как в Чехии «Спарта» со «Славией». Когда дела идут плохо, разочарование в клубе и у болельщиков велико. Но поскольку «Спартак» такой большой клуб, что у него много поклонников по всей России, волна негативизма не такая большая. Конечно, некоторые расстроены, и мы не можем их винить.

По информации «СЭ», преемником Кононова может стать немец Доменико Тедеско.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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