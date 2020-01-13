Крал полетел на сбор со «Спартаком». Ларссон присоединится к команде позже
«Спартак» отправился на первый тренировочный сбор. Команда начнет готовиться к возобновлению сезона в Абу-Даби. Сбор в столице Объединенных Арабских Эмиратов продлится до 24 января, сообщает официальный сайт клуба.
С командой отправился полузащитник Алекс Крал, которым, по информации иностранных СМИ, интересуется «Ньюкасл».
Главный тренер Доменико Тедеско включил в состав делегации 26 футболистов.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов
Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Малкольм Баду, Павел Маслов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тил, Наиль Умяров.
Нападающие: Андре Шюррле, Эсекиэль Понсе.
Форвард Джордан Ларссон находится в расположении сборной Швеции и присоединится к красно-белым позднее.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2020-01-13-spartak_otpravilsya_na_sbor_v_abu-dabi/