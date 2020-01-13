Крал полетел на сбор со «Спартаком». Ларссон присоединится к команде позже

«Спартак» отправился на первый тренировочный сбор. Команда начнет готовиться к возобновлению сезона в Абу-Даби. Сбор в столице Объединенных Арабских Эмиратов продлится до 24 января, сообщает официальный сайт клуба.

С командой отправился полузащитник Алекс Крал, которым, по информации иностранных СМИ, интересуется «Ньюкасл».

Главный тренер Доменико Тедеско включил в состав делегации 26 футболистов.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Малкольм Баду, Павел Маслов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тил, Наиль Умяров.

Нападающие: Андре Шюррле, Эсекиэль Понсе.

Форвард Джордан Ларссон находится в расположении сборной Швеции и присоединится к красно-белым позднее.