Крал оценил шансы Зелимхана Бакаева заиграть в Европе

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил шансы партнера по команде Зелимхана Бакаева заиграть в сильном европейском чемпионате.

— В «Спартаке» действительно много молодых ребят, и все очень приятные люди, — приводит слова Крала RT. — Например, возьмем Зелимхана Бакаева. Да, мы не можем полноценно общаться, поскольку он говорит на английском так же, как я на русском — не очень хорошо. Но поскольку мы сверстники, у нас схожие интересы и мы всегда найдем взаимопонимание. Это здорово помогло мне на первых порах в «Спартаке».

Все зависит от того, куда именно он захочет отправиться. У Зелимхана отличная техника, он очень хорош в дриблинге и в игре один в один. У него светлая голова. Но не каждое первенство ему подойдет. Тут все индивидуально. То же могу сказать о других молодых ребятах из нашей команды. Но у нас многие способны заиграть за границей.