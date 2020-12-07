Крал назвал матч «Спартака» с «Зенитом» одним из важнейших в сезоне

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью «СЭ» рассказал о предстоящей игре с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, визите девушки и критике.

— Назовите самое главное качество «Спартака».

— Потенциал нашей команды.

— Предстоящий матч с «Зенитом» будет важнейшим в сезоне?

— Одним из важнейших. Потому что, во-первых, это крутое противостояние, а во-вторых, «Зенит» борется с нами за титул и попадание в Лигу чемпионов. Но я уже не раз говорил это. Игры против команд из нижней части таблицы не менее важны, потому что часто в них ты находишься даже под более сильным давлением, чем в дерби, к примеру. Поэтому необходимо концентрироваться на каждом матче.

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