Крал: «Мне важна забота девушки»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью «СЭ» рассказал о предстоящей игре с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, визите девушки и критике.

— Матч с «Тамбовом» стал лучшим для вас в составе «Спартака»?

— Если говорить о результате, наверное, да. Потому что я не помню, чтобы со «Спартаком» мы выигрывали больше, чем 5:1. Кроме того, я чувствую себя сильным и хорошо готовым на поле, но это была отличная командная работа, прежде всего.

— Видел в Instagram, что к вам приехала девушка. Ее визит помог играть лучше?

— Конечно. Это на самом деле очень важный момент. В первую очередь, для моей головы, потому что я не нахожусь дома в одиночестве. Когда выдается выходной, мы что-то планируем вместе или просто остаемся дома и расслабляемся. Также очень важна ее забота. Она готовит, делает массаж, помогает мне во время тренировок, потому что я все еще работаю вместе со со своими персональными тренерами — по физподготовке, функциональным, диетологом и так далее — из Чехии. И, поскольку занятия с ними я провожу по FaceTime, девушка помогает выполнять многие упражнения. В общем, ее присутствие сильно мне помогает в самых разных случаях.

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