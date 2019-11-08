Крал и Умяров готовы сыграть с «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что Алекс Крал и Наиль Умяров полностью восстановились и готовы играть.

— Крал и Умяров не играли с «Арсеналом» из-за усталости. Сейчас с ними все порядке?

— Да, это правда, они пропустили ту игру из-за того, что сильно устали, их показатели были завышенными. Мы постоянно консультируемся с медицинским штабом — иногда следуем их показаниям, иногда нет. Но сейчас Крал и Умяров в полном порядке.

Напомним, что игра состоится в субботу, 9 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени. (Дмитрий Гирин)

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