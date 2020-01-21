Крал готов повторить трюк Ковача и забить яйцами

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью «СЭ» признался, что готов провести «экстремальный гол» за московский клуб. Такой же, как забил экс-защитник красно-белых Радослав Ковач в матче группового турнира Лиги чемпионов-2006/07 против «Баварии» (2:2).

— (Показываю фото Ковача — он празднует гол в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов). У этого футболиста особенный матч. Что он делает, как думаете? Празднует? Злится? Обращается к фанатам? Что случилось? Почему его рука вот там, а на лице боль?

— Думаю, он празднует. Потому что вон тот парень в белой майке выглядит расстроенным. Так что празднует.

— Это Лига чемпионов, «Спартак» — «Бавария», 2006 год, и только что этот человек забил с помощью яиц.

— Правда?

— Да, он обработал мяч яйцами, но успел пробить и забил гол. А его рука там, потому что ему больно. Крутой момент в истории «Спартака»!

— Если бы я забил яйцами, у меня бы обе руки были там! (Смеется.) Невероятно!

— Это Радослав Ковач.

— Да, точно!

— И у меня последний вопрос. Что выберете? Быть капитаном с железной головой (как игравший с перевязкой Мартин Йиранек)? Забить «Баварии» стальными яйцами? Или играть против Месси (как Марек Сухи)?

— Лучше всего было бы играть вместе с Месси! Ладно, шутка. Что бы выбрать? Так, я уже забивал плечом, но яйцами — никогда. Так что выбираю самый экстремальный вариант — забить яйцами! (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью с Кралом читайте в «СЭ»