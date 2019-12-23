Ковтун вошел в тренерский штаб «Урала»

Новости на сегодня не заканчиваются ?



?Тренерский штаб #ФКУрал пополнил Юрий КОВТУН. Сегодня прославленный российский защитник, игрок сборной страны, а ныне тренер, подписал контракт с нашим клубом и теперь будет одним из помощников Дмитрия Парфёнова. pic.twitter.com/48Wx7YLgxN