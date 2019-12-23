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Ковтун вошел в тренерский штаб «Урала»

14:36
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Тренерский штаб «Урала» пополнил Юрий Ковтун, сообщается на официальном сайте уральцев.

49-летний экс-защитник сборной России уже работал с Дмитрием Парфеновым в «Тосно».

Последним местом работы Ковтуна было «Динамо», где он работал тренером в сезоне-2016/17.

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