Ковтун вошел в тренерский штаб «Урала»
14:36
Тренерский штаб «Урала» пополнил Юрий Ковтун, сообщается на официальном сайте уральцев.
49-летний экс-защитник сборной России уже работал с Дмитрием Парфеновым в «Тосно».
Последним местом работы Ковтуна было «Динамо», где он работал тренером в сезоне-2016/17.
Новости на сегодня не заканчиваются ?— ФК Урал (@FCURAL) December 23, 2019
?Тренерский штаб #ФКУрал пополнил Юрий КОВТУН. Сегодня прославленный российский защитник, игрок сборной страны, а ныне тренер, подписал контракт с нашим клубом и теперь будет одним из помощников Дмитрия Парфёнова. pic.twitter.com/48Wx7YLgxN
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