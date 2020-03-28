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«Коряга». Сын Реброва пошутил над вратарем «Спартака» из-за удара в штангу

08:56
Артем Ребров с семьей. Фото instagram.com
Артем Ребров с семьей. Фото instagram.com
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Голкипер «Спартака» Артем Ребров опубликовал новые сторис в своем Instagram. 36-летний российский футболист в домашних условиях с сыновьями Платоном и Артемом проверили точность ударов по миниатюрным воротам.

— Папка бьет, аккуратно. Ой, — сказал Ребров на видео после того, как попал в штангу.

— Коряга, — пошутил один из сыновей голкипера красно-белых.

В текущем сезоне Ребров провел два матча за «Спартак» и пропустил три гола.

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