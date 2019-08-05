Контракт Тила со "Спартаком" рассчитан на четыре года

Как стало известно "СЭ", полузащитник Гус Тил подписал четырехлетний контракт со "Спартаком"​. В прошлом сезоне 21-летний голландец выступал за АЗ.

В сезоне-2018/19 хавбек провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года. Портал transfermarkt.de оценивает Тила в 6 миллионов евро.

Полузащитник провел в составе сборной Голландии один матч, который пришелся на товарищескую встречу с Португалией (3:0).

Хавбек посетил матч 4-го тура красно-белых с "Динамо" (0:0).

"Спартак" подписал контракт с Тилом