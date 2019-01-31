Контракт Комличенко с "Млада Болеслав" рассчитан до середины 2022 года

По информации "СЭ", новый контракт 23-летнего форварда Николая Комличенко с чешским клубом "Млада Болеслав" рассчитан до середины 2022 года.

29 января стало известно о том, что чешский клуб выкупил права на Комличенко, ранее принадлежавшие "Краснодару".

Воспитанник "Краснодара" играет в аренде в команде из Чехии с лета 2017 года. В текущем национальном чемпионате он забил 18 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров. Также в активе форварда значатся 5 матчей за основную команду "Краснодара", сыгранных в сезоне-2013/14.