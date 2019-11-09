Константин Рауш почтил память Роберта Энке

Защитник «Динамо» Константин Рауш после окончания матча 16-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:0) почтил память бывшего вратаря сборной Германии Роберта Энке. В Instagram он выложил фотографию, где изображен в футболке с надписью: «Покойся с миром, Роберт Энке».

— Мой одноклубник и друг покинул нас очень давно, но мы никогда его не забудем. Наша сегодняшняя победа для тебя, мой друг. Все люди, у которых есть проблемы, вы не одиноки, — написал Рауш в сообщении.

32-летний Энке погиб 10 ноября 2009 года, попав под поезд. Известно, что долгое время голкипер наблюдался у психиатра из-за депрессии.

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