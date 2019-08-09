Константин Рауш: "Надеюсь на победу в матче с "Зенитом"

Защитник "Динамо" Константин Рауш в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что бело-голубые рассчитывают на победу. По его словам, он рад, что в команду пришел защитник Роман Нойштедтер.

- Понятно, что будет тяжелая игра, но мы настраиваемся, мы готовимся, - отметил Рауш в интервью клубной пресс-службе. – Мы дома играем. Постараемся эти три очка дома и оставить.

Последние 3-4 месяцы немного травмы беспокоили. Очень рад, что вернулся в состав. Надеюсь на победу. Я рад играть против таких соперников. Постараюсь, чтобы через мой фланг ничего не проходило.

Очень рад, что к нам перешел Нойштедтер. Он мой друг, мы часто общаемся. Очень рад, что сможем поиграть в одной команде.