Защитник московского «Динамо» Константин Рауш в интервью «Известиям» отметил, что новый главный тренер Кирилл Новиков большой молодец. 5 октября специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова.

— Насколько команда привыкла к требованиям Кирилла Новикова?

— Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле. Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче, но всё равно даже в нем мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает.

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