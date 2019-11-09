Константин Рауш: «Кирилл Новиков — большой молодец»
Защитник московского «Динамо» Константин Рауш в интервью «Известиям» отметил, что новый главный тренер Кирилл Новиков большой молодец. 5 октября специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова.
— Насколько команда привыкла к требованиям Кирилла Новикова?
— Могу сказать, что новый тренер — большой молодец. У него есть хороший план. Новиков оптимально готовит команду к каждому сопернику и верит в нас. Думаю, мы это хорошо показываем на поле. Понятно, что не очень удалось продемонстрировать себя с лучшей стороны в последнем матче, но всё равно даже в нем мы добились какого-то результата. Так что тренер отлично работает.
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