Константин Рауш: «Если сыграем, как с «Ахматом», будет плохо»
Защитник московского «Динамо» Константин Рауш в интервью «Известиям» отметил, что в 16-м туре чемпионата России против «Рубина» нужно сыграть иначе. В 15-м туре бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом».
— Чего ждете от предстоящего матча с «Рубином»?
— Будет тяжело. Готовимся, как и всегда. Надо действовать на максимуме. Не так, как с «Ахматом». Мы знаем, что собой представляет «Рубин», который обыграл нас в меньшинстве в начале сезона. Если будем играть против него, как в матчах с «Краснодаром» и ЦСКА, всё сложится хорошо. Сыграем, как с «Ахматом», — всё закончится плохо.
— Значит, качеством игры «Динамо» против «Ахмата» недовольны?
— Понятно, что мы не довольны своей игрой. С самого начала встречи, с первого тайма, не удалось показать тот футбол, который «Динамо» демонстрировало в матчах с «Краснодаром» и ЦСКА. Но соперник из Грозного тоже хорошо подготовился к противостоянию с нами, разобрал нашу игру. Отсюда сложности. Но всё равно результат матча с «Ахматом» неудовлетворительный для «Динамо». Однако важно, что в итоге хотя бы одно очко получили и спасли встречу.
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