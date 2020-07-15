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Константин Парамонов: «Сомневаюсь, что «Ротор» откажется играть в РПЛ»

15 июля 2020, 23:21
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Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал поражение в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:4). Команда потеряла шансы подняться выше последнего места и по итогам сезона должна покинуть РПЛ.

«Какие мысли после матча? Надежда была, — сказал Парамонов в эфире «Матч премьер». —  После финального свистка уже осознал (что вылетели — Прим. «СЭ»). Грустно стало. Может ли «Оренбург» се же остаться в премьер-лиге? Сомневаюсь, что «Ротор» откажется выходить. «Химки» — да, но «Ротор» вряд ли».

Зенит — Оренбург

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