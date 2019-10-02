Кононова оштрафовали на 100 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с «Оренбургом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) Олега Кононова на 100 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после поражения «Спартака» от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре чемпионата России. По завершению этой встречи 53-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера московского клуба.

— К Кононову два дисциплинарных наказания: за неявку на флеш-интервью он лично оштрафован на 50 тысяч, за неявку на пресс-конференцию — еще на 50 тысяч, — объяснил глава КДК Артур Григорьянц. — Таким образом, в сумме 100 тысяч. Есть два понятия: если игрок или неофициальное лицо не является на интервью, штрафуют его лично, если же клуб не направляет игрока или тренера, то наказывают уже клуб. В рапорте указано: «Главный тренер ФК «Спартак» не явился на послематчевое интервью и пресс-конференцию», поэтому ответственность — на Кононове. (Иван Торопцев)

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