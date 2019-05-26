17:28 26 мая | Футбол — РПЛ

Кононов ушел от ответа на вопрос, доволен ли он своей работой в "Спартаке"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Оренбурга" в матче 30-го тура премьер-лиги (0:2) не стал отвечать на вопрос, доволен ли он своей работой на посту рулевого красно-белых.

- Мы играли на победу, - сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции. - Были нереализованные моменты. Надо доводить до завершения, отдавать точнее передачи перед штрафной. И не пропускать такие мячи, как мы пропустили.

Доволен ли я своей работой на посту главного тренера "Спартака"? Первое: мы разочарованы поражением. Все остальное не по делу. 

Сегодня так получилось, что наши игроки увлекались атакой. Соперник этим воспользовался и создавал быстрые атаки.

Оренбург - Спартак

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