Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 25-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:3) ответил на вопрос о том, справляется ли он со своей работой. При этом специалист призвал журналистов не сгущать краски об игре красно-белых.

- Вы навешиваете лапшу, что у нас все плохо. Бывают игры, когда команда проигрывает с таким счетом. Но будем гнуть свою линию и биться до конца. Весь негатив, который вы льете на "Спартак", понятен и объясним. Но могу сказать, что мы сделаем всем возможное, чтобы играть и побеждать, - сказал Кононов на вопрос .

- "Арсенал" может обойти "Спартак" в конце сезона. Не жалеете о решении уехать в Москву?

- Я никогда не загадываю, кто будет в таблице выше или ниже. Ни о чем не жалею в жизни, когда принимаю решениие.

- Вы справляетесь с ролью главного тренера "Спартака"?

- Да, - после этого Кононов встал и ушел с пресс-конференции. (Артем Агапов)