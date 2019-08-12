Кононов набрал 34 очка в матчах против "Ахмата"

За время работы в России Олег Кононов 12 раз встречался с "Ахматом" в роли главного тренера "Краснодара", "Арсенала" и "Спартак" и только однажды не смог добиться победы. В первом круге сезона-2015/16 грозненцы под руководством Рашида Рахимова сумели отобрать очки у "Краснодара"– 1:1. В среднем в матчах с грозненцами команды Кононова набрали 34 очка из 36 возможных.

Матчи команд Олега Кононова против "Терека" и "Ахмата"

Дата Турнир Город Клуб Кононова Счет 21.09.2013 Чемпионат Грозный Краснодар 1:0 25.11.2013 Чемпионат Краснодар Краснодар 3:2 27.10.2014 Чемпионат Краснодар Краснодар 2:0 30.11.2014 Чемпионат Грозный Краснодар 1:0 27.09.2015 Чемпионат Краснодар Краснодар 1:1 01.03.2016 Кубок Краснодар Краснодар 1:0 16.04.2016 Чемпионат Грозный Краснодар 1:0 08.08.2016 Чемпионат Краснодар Краснодар 4:0 12.08.2018 Чемпионат Тула Арсенал 3:1 31.10.2018 Кубок Грозный Арсенал 2:0 30.03.2019 Чемпионат Грозный Спартак 3:1 11.08.2019 Чемпионат Грозный Спартак 3:1

Итого: +11=1-0, мячи 25-6.

Кононов упрочил преимущество и в тренерском противостоянии с Рашидом Рахимовым. Команды 53-летнего специалиста одержали девять побед при отсутствии поражений. При этом в Грозном было одержано пять побед при десяти забитых и двух пропущенных мячах. По пять раз Кононов одолел Гаджи Гаджиева и Курбана Бердыева, не уступив опытным оппонентам ни разу. Наиболее неудобным оппонентом для тренера "Спартака" остается Мирча Луческу, которому он уступил в семи из девяти встреч.

Тренеры, с которыми Олег Кононов имеет наилучший баланс побед и поражений

Тренер И В Н П Баланс Рашид Рахимов 10 9 1 0 +9 Гаджи Гаджиев 6 5 1 0 +5 Курбан Бердыев 8 5 3 0 +5 Сергей Ковалец 6 4 2 0 +4 Виталий Кварцяный 3 3 0 0 +3 Олег Таран 4 3 1 0 +3 Илья Близнюк 6 3 3 0 +3 Роман Григорчук 6 3 3 0 +3

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