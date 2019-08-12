Кононов набрал 34 очка в матчах против "Ахмата"

За время работы в России Олег Кононов 12 раз встречался с "Ахматом" в роли главного тренера "Краснодара", "Арсенала" и "Спартак" и только однажды не смог добиться победы. В первом круге сезона-2015/16 грозненцы под руководством Рашида Рахимова сумели отобрать очки у "Краснодара"– 1:1. В среднем в матчах с грозненцами команды Кононова набрали 34 очка из 36 возможных.
Матчи команд Олега Кононова против "Терека" и "Ахмата"
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Клуб Кононова
|
Счет
|
21.09.2013
|
Чемпионат
|
Грозный
|
Краснодар
|
1:0
|
25.11.2013
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
Краснодар
|
3:2
|
27.10.2014
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
Краснодар
|
2:0
|
30.11.2014
|
Чемпионат
|
Грозный
|
Краснодар
|
1:0
|
27.09.2015
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
Краснодар
|
1:1
|
01.03.2016
|
Кубок
|
Краснодар
|
Краснодар
|
1:0
|
16.04.2016
|
Чемпионат
|
Грозный
|
Краснодар
|
1:0
|
08.08.2016
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
Краснодар
|
4:0
|
12.08.2018
|
Чемпионат
|
Тула
|
Арсенал
|
3:1
|
31.10.2018
|
Кубок
|
Грозный
|
Арсенал
|
2:0
|
30.03.2019
|
Чемпионат
|
Грозный
|
Спартак
|
3:1
|
11.08.2019
|
Чемпионат
|
Грозный
|
Спартак
|
3:1
Итого: +11=1-0, мячи 25-6.
Кононов упрочил преимущество и в тренерском противостоянии с Рашидом Рахимовым. Команды 53-летнего специалиста одержали девять побед при отсутствии поражений. При этом в Грозном было одержано пять побед при десяти забитых и двух пропущенных мячах. По пять раз Кононов одолел Гаджи Гаджиева и Курбана Бердыева, не уступив опытным оппонентам ни разу. Наиболее неудобным оппонентом для тренера "Спартака" остается Мирча Луческу, которому он уступил в семи из девяти встреч.
Тренеры, с которыми Олег Кононов имеет наилучший баланс побед и поражений
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Баланс
|
Рашид Рахимов
|
10
|
9
|
1
|
0
|
+9
|
Гаджи Гаджиев
|
6
|
5
|
1
|
0
|
+5
|
Курбан Бердыев
|
8
|
5
|
3
|
0
|
+5
|
Сергей Ковалец
|
6
|
4
|
2
|
0
|
+4
|
Виталий Кварцяный
|
3
|
3
|
0
|
0
|
+3
|
Олег Таран
|
4
|
3
|
1
|
0
|
+3
|
Илья Близнюк
|
6
|
3
|
3
|
0
|
+3
|
Роман Григорчук
|
6
|
3
|
3
|
0
|
+3
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