08:31 18 апреля | Футбол — РПЛ

Кононов и игроки "Спартака" поздравили клуб с 97-летием. Видео

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов и игроки команды поздравили московский клуб с 97-летием, сообщает официальный Youtube-канал красно-белых.

– 18 апреля ФК "Спартак-Москва" отмечает 97-летие! Игроки основной команды и главный тренер поздравили легендарный клуб с днем рождения. Красно-белые! 20 апреля приглашаем вас на празднование, которое пройдет на "Открытие Арене", – написано на официальном сайте москвичей.

 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/videos/21993160/

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