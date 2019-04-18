Кононов и игроки "Спартака" поздравили клуб с 97-летием. Видео

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов и игроки команды поздравили московский клуб с 97-летием, сообщает официальный Youtube-канал красно-белых.

– 18 апреля ФК "Спартак-Москва" отмечает 97-летие! Игроки основной команды и главный тренер поздравили легендарный клуб с днем рождения. Красно-белые! 20 апреля приглашаем вас на празднование, которое пройдет на "Открытие Арене", – написано на официальном сайте москвичей.