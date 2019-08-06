15:45 | Футбол — РПЛ

Конфликт болельщиков "Зенита" и ОМОНа разберет КДК

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Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал стычку болельщиков "Зенита" и ОМОНа во время игры 4-го тура с "Краснодаром" (1:1).

– По аналогии с событиями, что произошли в Ростове, сейчас завершается проверка, о которой премьер-лига уже заявила. Изучаются видеоматериалы. Собранные материалы будут переданы в КДК РФС для вынесения решения. Комментировать сейчас не буду, чтобы не оказывать давление на тех, кто выносит решение, – сказал Мейтин. (Юлия Яковлева)​

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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