Конференция РФС пройдет 28 мая

Стала известна дата следующей конференции российского футбольного союза (РФС). Мероприятие пройдет 28 мая в Москве.
Соответсвующее решение было принято на исполкоме союза, который проходит в Доме футбола. На конференции, в частности, пройдут довыборы в исполком РФС. Полная повестка станет известна позднее. (Андрей Михайлов)
Исполком РФС утвердил дату проведения очередной Конференции РФС. Мероприятие пройдёт 28 мая в Москве. pic.twitter.com/MbS6TXSU9x– РФС (@official_rfs) 11 апреля 2019 г.
Загрузка...