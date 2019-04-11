Конференция РФС пройдет 28 мая

Стала известна дата следующей конференции российского футбольного союза (РФС). Мероприятие пройдет 28 мая в Москве.

Соответсвующее решение было принято на исполкоме союза, который проходит в Доме футбола. На конференции, в частности, пройдут довыборы в исполком РФС. Полная повестка станет известна позднее. (Андрей Михайлов)