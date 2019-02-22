Конференция РФС началась с минуты молчания в память об ушедших в минувшем году

Внеочередная конференция РФС по традиции началась с минуты молчания в память об ушедших в минувшем году футболистах, тренерах, спортивных журналистах и функционерах.

Напомним, что мероприятие проходит в одном из отелей в районе Нового Арбата и, в отличие от исполкома РФС и других заседаний организации, - в открытом режиме для представителей СМИ. В конференции примут участие порядка 150 делегатов. Это представители профессиональных клубов, региональных футбольных федераций, а также иных организаций – субъектов РФС.(Александр Рогулев)

Конференция РФС началась с минуты молчания по ушедшим pic.twitter.com/Srapc6jftQ – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 22 февраля 2019 г.

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