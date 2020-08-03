Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» рассказал, кому в сезоне-2020/21 не нужно использовать маску.

— Зачем главным тренерам носить маски во время игры? — вопрос президенту РПЛ.

— С нового сезона мы убрали это требование из медицинского регламента. Также мы разрешили и запасным игрокам не носить маски — учитывая, что это «чистая» зона, и пускают туда только по QR-кодам. Но в подтрибунном помещении они должны будут идти в раздевалку в масках. (Игорь Рабинер).

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.