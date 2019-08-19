Коммерческий директор «Спартака» Атаманенко готовится к уходу и уже попрощался с коллективом клуба

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко в настоящее время сдает дела и уже попрощался с коллективом клуба.

— Пару дней назад он попрощался с коллективом, — приводят «РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией. — В настоящее время сдает дела. Вопрос с его уходом окончательно решен.

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