Комментатор «Матч ТВ»: «Гаттузо хотел видеть Кузяева в «Наполи», был интерес топ-клуба»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о том, какие клубы интересовались полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.

— Мне показали, какие клубы всерьез интересовались и готовы были обсуждать трансфер Кузяева, — сказал Шнякин на Youtube-канале журналиста Тимура Журавеля. — «Наполи» всерьез хотел Кузяева, все было для этого, Гаттузо сам интересовался им. «Фортуна» из Дюссельдорфа — она вылетела из бундеслиги, но предлагала контракт еще до вылета. Это «Арминия» из Билефельда и название одного клуба я не назову, потому что я схватился за голову, когда узнал. Это очень большая команда, топ-клуб. Я до конца в это не верю, но я видел переписку — один тренер рекомендовал Кузяева.

6 октября 27-летний Кузяев подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне хавбек провел 28 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал 4 результативные передачи. Летом футболист стал свободным агентом. Он рассчитывал продолжить карьеру в Европе, а в РПЛ им также интересовались «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак».