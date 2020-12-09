Комментатор Генич назвал кинокомедией отставку гендиректора «Спартака» Газизова

Комментатор Константин Генич прокомментировал отставку с поста генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

Газизов официально покинул московский клуб 8 декабря, проработав в должности 151 день.

«Шамилю удачи! Он отличный менеджер и человек! Но такого цирка, как в «Спартаке», нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. «Локомотив» попробовал, но до «Спартака» все равно не дотягивает. Кинокомедия просто», — написал у себя в Twitter Генич.

Шамилю удачи! Он отличный менеджер и человек??? Но такого цирка, как в Спартаке, нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. Локомотив попробовал, но до Спартака всё равно не дотягивает. Кинокомедия просто??? — Константин Генич (@GenichK) December 8, 2020

Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с лета 2020 года. В этой должности он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. Ранее Газизов работал генеральным директором в «Уфе». За расторжение контракта со «Спартаком» 52-летний специалист получил компенсацию в 400 миллионов рублей.

После 17 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 35 очками, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.