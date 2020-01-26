Комличенко забил в двусторонке за «Динамо»

Новичок «Динамо» Николай Комличенко отличился в двустороннем матче. Он забил один из голов команды «красных», а также попал в штангу. Еще один мяч за «красных» забил Владимир Рыков. У «белых» отличились Жоаузинью и Дмитрий Скопинцев.

Комличенко перешел в «Динамо» из «Млады Болеслав» этой зимой. По данным «СЭ» стоимость составила 3,4 миллиона евро.