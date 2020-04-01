Комличенко во время пандемии тренируется в Краснодаре дважды в день

Форвард «Динамо» Николай Комличенко сообщил, что у тестя во время пандемии коронавируса проводит двухразовые тренировки. По его словам, все необходимое для этого у него есть.

— Я у тестя в гостях в Краснодаре. Дома есть тренажерный зал. Все условия: много места, двор большой. Двухразовые тренировки: первая — с командой, вечерняя — с мелким (улыбается), — сказал Комличенко в эфире клубного телевидения.