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Комличенко во время пандемии тренируется в Краснодаре дважды в день

1 апреля 2020, 17:32

Форвард «Динамо» Николай Комличенко сообщил, что у тестя во время пандемии коронавируса проводит двухразовые тренировки. По его словам, все необходимое для этого у него есть.

— Я у тестя в гостях в Краснодаре. Дома есть тренажерный зал. Все условия: много места, двор большой. Двухразовые тренировки: первая — с командой, вечерняя — с мелким (улыбается), — сказал Комличенко в эфире клубного телевидения.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=rbV02P7cS90

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