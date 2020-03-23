Комличенко стал лучшим игроком «Динамо» в феврале-марте

Форвард «Динамо» Николай Комличенко признан лучшим игроком клуба, сообщается на официальном сайте москвичей.

24-летний форвард набрал 27% голосов. Второе место занял нападающий Максимилиан Филипп (25%), замкнул тройку защитник Константин Рауш (20%).

Комличенко перешел в «Динамо» зимой 2020 года. В трех матчах РПЛ нападающий забил решающий гол в игре с «Тамбовом» (1:0).