Комличенко провел первую тренировку в составе «Динамо»

?? Утренняя тренировка воскресенья стала первой для Николая Комличенко в московском #Динамо? Она была посвящена прохождению 1??1?? станций от Пепе, большинство из которых опять были связаны с мячом?? #ВТБтренировочныесборы pic.twitter.com/uj9e7lKZuv