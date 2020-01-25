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Комличенко признался, что не обсуждал с Черчесовым переход в «Динамо»

25 января 2020, 21:04
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Новичок «Динамо» Николай Комличенко надеется поскорее увидеться с главным тренером москвичей Кириллом Новиковым и отметил, что в ближайшее время может пообщаться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

По данным «СЭ», «Динамо» заплатило чешскому клубу «Млада Болеслав» 3,5 миллиона евро.

— Надеюсь, что главный тренер мне в этом поможет, — сказал Комличенко в интервью клубной пресс-службе «Динамо». — Я уже разговаривал с Новиковым. Он сказал, что ждет в команде. Кого знаю из команды? Общался с Ромой Нойштедтером, обсуждали тренера, команду и условия. Знаю Шунина, Шарли (Каборе)... Проблем с этим точно не возникнет. Еще не общался с Станиславом Саламовичем до перехода. Проблем набрать ему нет. Может, созвонимся.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=NXquc68nySk&feature=youtu.be

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