Комличенко признался, что не обсуждал с Черчесовым переход в «Динамо»

Новичок «Динамо» Николай Комличенко надеется поскорее увидеться с главным тренером москвичей Кириллом Новиковым и отметил, что в ближайшее время может пообщаться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

По данным «СЭ», «Динамо» заплатило чешскому клубу «Млада Болеслав» 3,5 миллиона евро.

— Надеюсь, что главный тренер мне в этом поможет, — сказал Комличенко в интервью клубной пресс-службе «Динамо». — Я уже разговаривал с Новиковым. Он сказал, что ждет в команде. Кого знаю из команды? Общался с Ромой Нойштедтером, обсуждали тренера, команду и условия. Знаю Шунина, Шарли (Каборе)... Проблем с этим точно не возникнет. Еще не общался с Станиславом Саламовичем до перехода. Проблем набрать ему нет. Может, созвонимся.