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Комличенко присоединился к «Динамо»

26 января 2020, 00:15
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Новичок «Динамо» Николай Комличенко прибыл в расположение команды. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

О переходе игрока «Динамо» сообщило 24 января. Ранее он выступал за чешский клуб «Млада Болеслав». Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4,5 года.

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