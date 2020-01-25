Комличенко объяснил, почему перешел в «Динамо»

В субботу новичок «Динамо» Николай Комличенко подписал контракт с бело-голубыми. 24-летний игрок сборной России рассказал, чем его привлекло предложение команды.

— Поздравляю тебя, Коля, — сказал в эфире «Динамо ТВ» генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин. — Ты стал членом нашего клуба, понимаешь ответственность. Думаю, что впишешь несколько страниц в нашу историю.

— Рад, очень рад присоединиться к такому большому клубу, — сказал Николай Комличенко. — Большая ответственность, постараюсь оправдать ожидания. Чемпионат Чехии? Везде непросто забивать. В Чехии тяжело, в России тяжело. Нужно обладать мастерством, удачу иметь, чтобы голы приходили. Это непросто.

Между кем выбирал? Скажем так, что «Динамо» проявило конкретику самым первым, они были настроены серьезно. Заинтересованность главного тренера. Все это, конечно, привлекает. Новый стадион, отличная база. Выбор был плюс-минус очевидным.

По данным «СЭ», «Динамо» заплатило чешскому клубу «Млада Болеслав» 3,5 миллиона евро.

Комличенко стал игроком «Динамо»