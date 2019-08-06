13:08 | Футбол — РПЛ

Комличенко обойдется "Локо" в 3,5 миллиона евро

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"Локомотив" выкупит трансфер форварда Николая Комличенко (24 года) у чешского клуба "Млада Болеслав".

Чешский клуб только в январе этого года выкупил трансфер футболиста у "Краснодара", который сохранил часть прав на форварда. Чехи хотели получить за игрока 3,5 миллиона евро.

Вероятная зарплата нападающего составит около 1,2 миллиона евро.​ 

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