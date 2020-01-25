Комличенко не собирается жить в центре Москвы после перехода в «Динамо»

Новичок «Динамо» форвард Николай Комличенко рассказал о том, где планирует жить после перехода из чешской «Млады Болеслав».

25 января москвичи объявили о подписании контракта на 4,5 года с 24-летним российским футболистом.

— Жизнь в Москве? Думаю, что буду жить ближе к базе, — сказал Комличенко в интервью клубной пресс-службе. — В центре Москвы точно не буду. Пробки, конечно, нормальные. Где не так шумно, спокойно. Супруга? Оказала очень сильное влияние. Не то, что счастлива, но рада, что перебираемся в большой город. Она сказала: «Не важно, куда ты едешь, мы тебя будем поддерживать».

Комличенко стал игроком «Динамо»