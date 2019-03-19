Комитет по этике РФС пока не получил обращение по поводу высказывания Погребняка

Обращение по поводу высказывания нападающего "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов для сборной России пока не поступило в Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил глава комитета по этике Семен Андреев.

На прошлой неделе форвард в интервью "Комсомольской правде" сказал, что ему "смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России".

– Ждем, пока ничего не поступило, – цитирует ТАСС Андреева. – Полномочия на то, чтобы подать это обращение есть у президента Российского футбольного союза (РФС), исполкома и бюро исполкома РФС, а также президентов российских футбольных лиг – Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги и Ассоциации мини-футбола России. Срока давности для подачи обращения в комитет по этике в регламенте не предусмотрено, но исходя из практики такие обращения подаются максимум в течение семи – десяти дней с момента инцидента.

После принятия обращения собирается комитет по этике и рассматривает его. Приглашают виновника или представителя клуба, который имеет право свидетельствовать, обсуждается вопрос и выносится решение. В течение трех дней игрок имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете РФС, после трех дней это решение вступает в силу. Наказания могут быть различными – замечания, денежный штраф, может быть и то, и другое, может быть дисквалификация, в зависимости от степени нарушения.