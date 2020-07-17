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Комитет по этике посчитал, что жест Кикнадзе мог привести к беспорядкам на стадионе

14:41
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заместитель председателя комитета по этике Владимир Пильгуй объяснил «СЭ», почему генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе получил штраф в 300 тысяч рублей за неприличный жест в адрес болельщиков.

— Штраф Кикнадзе больше, чем у Карпина и Медведева, так как его жест мог вызвать серьезные беспорядки на стадионе, — заявил он «СЭ». — Все это произошло во время игры, при скоплении народа. Мы учитывали возможные последствия. (Севастиан Терлецкий)

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