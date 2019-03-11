Комиссия РПЛ осмотрела поле стадиона в Туле

Совместная комиссия РПЛ/РФС по допуску футбольных поле осмотрела газон стадиона "Арсенал" в Туле.

Ранее комиссия из-за неудовлетворительного состояния поля на тульской арене запретила проводить на нем матч 18-го тура чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА (2 марта) и ответную игру 1/8 финала Кубка России "Арсенал" – "Оренбург" (6 марта). В результате первая встреча была перенесена в Грозный, а вторая – в Химки.

Ближайший домашний матч "Арсенал" проведет 16 марта – против "Енисея". Вопрос о месте организации игры остается открытым. Ожидается, что решение о том, можно ли играть в Туле, будет принято в понедельник. (Илья Андреев)

Поле стадиона в Туле. Сегодня должны решить, состоится ли здесь матч "Арсенал" - "Енисей" pic.twitter.com/PbcLYWww4Y – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 11 марта 2019 г.

Проплешины на газоне в Туле pic.twitter.com/z5J5a46arL – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 11 марта 2019 г.

По полю в Туле на каблуках pic.twitter.com/bmpM7p20j5 – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 11 марта 2019 г.

Комиссия РПЛ проверит стадион "Арсенала" в понедельник

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