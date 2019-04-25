Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал, что одним из самых запомнившихся снов для него стал тот, где он не мог завязать шнурки на футбольных бутсах перед выходом на поле.

- Утром ехал с детьми в машине, и на одной из радио-волн обсуждалась интересная тема: "Сны". Слушатели звонили и писали в студию, рассказывали свои яркие и запоминающиеся сновидения. Я спросил у детей, есть ли у них какие-то запоминающиеся им сны?! А сам рассказал им про свой, приходящий из года в год ко мне по ночам. Хочу поделиться и с вами, моими подписчиками!



Я в обычном режиме готовлюсь к игре, прихожу после разминки в раздевалку, одеваю форму, бутсы, но никак не могу завязать шнурки! Шнурки!!!! Все уже начинают выходить на поле, а я все сижу и пытаюсь их завязать. Паника! Команда уже на поле, а меня все нет. Меня начинают звать, а я все никак не могу зашнуровать бутсы! Игра начинается без меня... Я просыпаюсь весь в поту, тяжелое дыхание, сердце бешено бьется... Согласитесь, не очень приятно?! А какие сны снятся Вам? - написал Ребров в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Ребров провел 6 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

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