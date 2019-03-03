16:09 3 марта | Футбол — РПЛ

"Команда немного волновалась в первом тайме". Аленичев - о матче с "Ростовом"

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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 18-го тура премьер-лиги против "Ростова" (1:1) заявил, что его команда испытывала небольшое волнение в первом тайме. 

- Очень рад, что сумели отыграться. Для нас это было важно в психологическом плане, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - Ребята много сил отдали. Наша команда немного волновалась, но в перерыве успокоилась. Во втором тайме стали более агрессивно играть. "Ростов" - организованная команда, которая почти не дает пространства. Сарр забил красивейший гол. Это наигранный эпизод. 

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. 

Енисей - Ростов

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