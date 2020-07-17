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«Команда». Крыховяк выложил фото из раздевалки после победы над ЦСКА

09:42
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал фото из раздевалки после победы в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:1).

— Команда, — написал Крыховяк в Twitter.

ЦСКА имеет 47 очков и занимает четвертое место. У «Локо» 54 очка и вторая позиция. Армейцы за тур до финиша чемпионата потеряли шансы занять второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.

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