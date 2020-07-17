«Команда». Крыховяк выложил фото из раздевалки после победы над ЦСКА
09:42
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал фото из раздевалки после победы в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:1).
— Команда, — написал Крыховяк в Twitter.
команда ? team ?#локо pic.twitter.com/T7c6qOl89H— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) July 16, 2020
ЦСКА имеет 47 очков и занимает четвертое место. У «Локо» 54 очка и вторая позиция. Армейцы за тур до финиша чемпионата потеряли шансы занять второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.
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