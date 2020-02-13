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Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА

13 февраля 2020, 12:22
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ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба.

Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля. Армейцы проведут четыре товарищеские встречи против швейцарского «Делемона» и шведского «Сириуса» (оба матча пройдут 15 февраля), испанской «Картахены» (19 февраля) и «Уфы» (22 февраля).

На сбор отправился в том числе форвард «Чертаново» Кирилл Колесниченко.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Федор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-vyleteli-na-zaklyuchitelnyy-zimniy-sbor/

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